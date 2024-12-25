Manisa'da feci olay... Alev alan araçta yanarak can verdiler!

Alaşehir ilçesinde seyir halindeki otomobilin alev alması sonucu araç içindeki 2 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

Manisa'da feci olay... Alev alan araçta yanarak can verdiler!
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DHA
Yayınlanma: 25.12.2024 - 10:30

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde S.D. (73) yönetimindeki otomobil saat 07.00 sıralarında Salihli yönüne giderken bir anda alev aldı.

Otomobilde bulunan S.D. (73) ile E.D. (70) olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin araç yangınını söndürmesinin ardından yaşlı çiftin cenazeleri, araç içinden çıkarılarak Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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