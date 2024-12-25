Manisa'da feci olay... Alev alan araçta yanarak can verdiler!

Yayınlanma: 25.12.2024 - 10:30

Güncelleme: 25.12.2024 - 10:30

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde S.D. (73) yönetimindeki otomobil saat 07.00 sıralarında Salihli yönüne giderken bir anda alev aldı.

Otomobilde bulunan S.D. (73) ile E.D. (70) olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin araç yangınını söndürmesinin ardından yaşlı çiftin cenazeleri, araç içinden çıkarılarak Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.