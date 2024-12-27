Afyonkarahisar’da yol keserek yağma yapmıştı... Yakalandı!
Çay ilçesinde yol keserek yağma yapan ve 11 yıl 31 ay hapis cezasıyla aranan E.D. adlı şahıs, jandarma tarafından yakalandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Çay ilçesinde devriye gezen ekipler durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurarak kimlik sorgulaması yaptı. Adının E.D. olduğu belirlenen şahsın "yol kesmek suretiyle yağma" suçundan 11 yıl 31 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şahıs, işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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