Afyonkarahisar’da yol keserek yağma yapmıştı... Yakalandı!

Çay ilçesinde yol keserek yağma yapan ve 11 yıl 31 ay hapis cezasıyla aranan E.D. adlı şahıs, jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar’da yol keserek yağma yapmıştı... Yakalandı!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 27.12.2024 - 10:45

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çay ilçesinde devriye gezen ekipler durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurarak kimlik sorgulaması yaptı. Adının E.D. olduğu belirlenen şahsın "yol kesmek suretiyle yağma" suçundan 11 yıl 31 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs, işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #afyonkarahisar #ceza #yağma #firari

İlgili Haberler

Yol keserek yağma yapan firari yakalandı

Yol keserek yağma yapan firari yakalandı
Yağma suçundan aranıyordu: Yakalandı!

Yağma suçundan aranıyordu: Yakalandı!
26 yıl hapisle aranan yağmacı İzmir'de yakalandı

26 yıl hapisle aranan yağmacı İzmir'de yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler