Ağrı dondu, musluklar buz tuttu
Sis ve soğuk havanın etkili olduğu Ağrı’da görüş mesafesi düştü, musluklar buz tuttu.
Soğuk havanın etkisini iyice hissettirmeye başladığı Ağrı’da, sabah saatlerinde sis ve don etkili oldu.
Kent merkezinin üzerini kaplayan sis bulutu nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü. Trafiğe çıkan ve zor anlar yaşayan sürücüler, araçlarının farlarını yakarak seyir etti.
Kuruması için dışarıya bırakılan kıyafetler ve musluktan akan suların da buz tuttuğu kentte yurttaşlar zor anlar yaşadı.
Kar yağışını beklediklerini söyleyen esnaflardan Şaban Demir, “Ben aktar işi yapıyorum. Artık kışımız başladı. Bu sabah işyerine gelirken müthiş bir sis vardı. Göz gözü görmeyecek derecedeydi. 10 güne kadar kar bekliyor memleket. Hayırlısıyla gelsin diyoruz” ifadelerine yer verdi.
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