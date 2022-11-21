Ağrı dondu, musluklar buz tuttu

21 Kasım 2022 Pazartesi, 11:22

Soğuk havanın etkisini iyice hissettirmeye başladığı Ağrı’da, sabah saatlerinde sis ve don etkili oldu.

Kent merkezinin üzerini kaplayan sis bulutu nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü. Trafiğe çıkan ve zor anlar yaşayan sürücüler, araçlarının farlarını yakarak seyir etti.

Kuruması için dışarıya bırakılan kıyafetler ve musluktan akan suların da buz tuttuğu kentte yurttaşlar zor anlar yaşadı.

Kar yağışını beklediklerini söyleyen esnaflardan Şaban Demir, “Ben aktar işi yapıyorum. Artık kışımız başladı. Bu sabah işyerine gelirken müthiş bir sis vardı. Göz gözü görmeyecek derecedeydi. 10 güne kadar kar bekliyor memleket. Hayırlısıyla gelsin diyoruz” ifadelerine yer verdi.