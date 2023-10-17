Ağrı'da aile katliamı: Kızını öldürdü, oğlunu yaraladı!

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Aktepe Köyünden emekli köy koruyucusu olduğu öğrenilen Cemil T. kızını öldürüp oğlunu yaralayarak dehşet saçtı.

İHA
Yayınlanma: 17.10.2023 - 14:02
Ağrı'da aile katliamı: Kızını öldürdü, oğlunu yaraladı!
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Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı Aktepe Köyü'nde yaşanan tartışma sonucu sinir krizi geçiren baba Cemil T., uzun namlulu silahla kızı Dilan T. ve oğlunu yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre Dilan T.'nin (21) olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ağır yaralanan oğlu ise Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cemil T. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken kalbinden yaralanan oğlunun hayati tehlikesinin olduğu belirlendi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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