Ağrı’da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 9 yaralı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole yuvarlandı. Kazada 4’ü çocuk 9 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 19.08.2023 - 07:53
Ağrı’da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 9 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, E.İ. yönetimindeki 26 GS 422 plakalı hafif ticari araç, Patnos-Adilcevaz kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 4’ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Yaralılardan bazıları olay yerine gelen ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesine, bazıları ise Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İKİ KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Ambulans Ağrı

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