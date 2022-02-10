Ağrılara iyi gelecek yoga hareketleri neler?
Yoga rahatlamak, esnemek ve huzur bulmak için iyi seçimler sunuyor. Yoganın yararları arasında özellikle esneme hareketlerini sağladığı için vücudun çeşitli ağrılarını gidermede bulunuyor. Bu sayede yoga sayesinde çeşitli ağrılarınıza rahatlama bulabilirsiniz.
Ağrılara iyi gelecek yoga hareketleri günümüzde yoga seven
kişiler tarafından yapılmaktadır. Yoga ruhu ve vücudu dinlendirici bir özelliğe
sahiptir. Ağrıların giderilmesinde oldukça etkili bir yöntem olduğu
bilinmektedir. Yoğa ile insan vücudu enerji birikimini rahat bir alana
yönlendirebilmektedir. Ağrı gidermek için ağrının oluşma yerine göre duruşlar
yapılmaktadır. Farklı çözüm yolları bulma konusunda yoga çok tercih edilen bir
uygulama biçimidir.
Ağrıları giderecek hareketler nelerdir?
Yoga hareketleri ağrı giderme konusunda oldukça başarılı bir yöntemdir. Bel, sırt,
boyun, eklem ağrıları gibi birçok ağrı çeşidine göre farklı hareketler
yapılmaktadır. Bel ve sırt ağrıları için en çok kullanılan yoga çeşitlerinden
bir tanesi de sfenks duruşu hareketidir. Bu hareketler ile bel ve sırt
çevrelerinde oluşan ağrının yükü hafifletilmektedir. Kedi hareketi de tercih
edilen bir uygulama türüdür. Bir mata üzerine uzanarak uygulanan bir
harekettir. Diz ve ellerin üzerinde vücut kaldırarak baş kısmı kollarının
arasına alınmalıdır. Her bir hareket en fazla 5 kez tekrar edilerek
yapılmaktadır. günün büyük çoğunluğunu hareketsiz olarak geçiren insanlar için
yoga ağrı giderici ve hareket kabiliyetini artırıcı bir özelliğe sahiptir.
Ağrı gidermede yardımcı olan yoganın önemi
Yoga yapmak hareketsiz bir çalışma ortamının yorgunluğunu ve stresini
azaltmada kullanılan en etkili yöntemlerden bir tanesidir. Yoga kursları ve
eğitimleri ile yoga hareketlerini öğrenmek mümkündür. Son dönemlerde ülkemizde
birçok kişi tarafından yapılan yoga için online siteler üzerinden de ücretsiz
eğitimler alınmaktadır. Doğru nefes tekniklerini ve hareketlerini öğreterek
yaşam içerisinde sürekli hareketsiz olan bireyin hareket kabiliyetinin artmasını
sağlamaktadır. Sağlık açısından son derece önemli uygulamaları içermektedir.
Ruhun dinlendirilmesi ve zihnin boşaltılması amacıyla da uygulanmaktadır. Dünya
genelinde milyonlarca insan tarafından benimsenerek kullanılan bir yöntemdir. Ağrı
giderici bir özelliğe sahip olduğu da bilinmektedir.
Bel ve sırt ağrı türlerine iyi gelen yoga hareketleri
Kolay yoga
hareketleri kişilerin oturdukları yerden de yapabilecekleri
hareketleri içermektedir. Saatlerce bilgisayar başında çalışmak zorunda olan
kişilerde beli sırt ve boyun ağrıları oluşmaktadır. Yoga bu tür ağrıların
giderilmesinde kullanılmaktadır. Birkaç yöntem ve uygulanan hareketler ile ağrı
seviyesi düşürülmektedir. Kedi, inek duruşu, omurga burgusu, aşağı bakan köpek
gibi farklı uygulama teknikleri ile ağrı azaltılmaktadır. Dikkat edilmesi
gereken bir nokta ise kişinin doğru nefes alma tekniğini kullanarak hareketleri
yapmasıdır. Bu tür hareketler yanlış duruşlardan kaynaklanan ağrıların yok
edilmesinde oldukça etkili bir yöntemdir.
Yoga ile ağrılardan kurtulma yolları
Ağrılara iyi gelecek yoga hareketleri kişilerin sağlıklı bir yaşam
sürmelerinde etkilidir. Yoga yaparak doğru hareketleri öğrenmek ve bu
hareketleri ağrı noktalarında uygulamak önemlidir. Günümüzde en yaygın görülen
ağrı çeşitleri arasında bel ve boyun ağrıları yer almaktadır. Uzun süreli
hareketsiz yaşam nedeni ile insanlarda çeşitli ağrılar meydana gelmektedir.
Ağrı gidermek için etkili bir yoga uygulaması tercih edilmelidir.
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