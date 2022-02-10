Ağrılara iyi gelecek yoga hareketleri neler?

10 Şubat 2022 Perşembe, 13:00

Ağrılara iyi gelecek yoga hareketleri günümüzde yoga seven kişiler tarafından yapılmaktadır. Yoga ruhu ve vücudu dinlendirici bir özelliğe sahiptir. Ağrıların giderilmesinde oldukça etkili bir yöntem olduğu bilinmektedir. Yoğa ile insan vücudu enerji birikimini rahat bir alana yönlendirebilmektedir. Ağrı gidermek için ağrının oluşma yerine göre duruşlar yapılmaktadır. Farklı çözüm yolları bulma konusunda yoga çok tercih edilen bir uygulama biçimidir.

Ağrıları giderecek hareketler nelerdir?

Yoga hareketleri ağrı giderme konusunda oldukça başarılı bir yöntemdir. Bel, sırt, boyun, eklem ağrıları gibi birçok ağrı çeşidine göre farklı hareketler yapılmaktadır. Bel ve sırt ağrıları için en çok kullanılan yoga çeşitlerinden bir tanesi de sfenks duruşu hareketidir. Bu hareketler ile bel ve sırt çevrelerinde oluşan ağrının yükü hafifletilmektedir. Kedi hareketi de tercih edilen bir uygulama türüdür. Bir mata üzerine uzanarak uygulanan bir harekettir. Diz ve ellerin üzerinde vücut kaldırarak baş kısmı kollarının arasına alınmalıdır. Her bir hareket en fazla 5 kez tekrar edilerek yapılmaktadır. günün büyük çoğunluğunu hareketsiz olarak geçiren insanlar için yoga ağrı giderici ve hareket kabiliyetini artırıcı bir özelliğe sahiptir.

Ağrı gidermede yardımcı olan yoganın önemi

Yoga yapmak hareketsiz bir çalışma ortamının yorgunluğunu ve stresini azaltmada kullanılan en etkili yöntemlerden bir tanesidir. Yoga kursları ve eğitimleri ile yoga hareketlerini öğrenmek mümkündür. Son dönemlerde ülkemizde birçok kişi tarafından yapılan yoga için online siteler üzerinden de ücretsiz eğitimler alınmaktadır. Doğru nefes tekniklerini ve hareketlerini öğreterek yaşam içerisinde sürekli hareketsiz olan bireyin hareket kabiliyetinin artmasını sağlamaktadır. Sağlık açısından son derece önemli uygulamaları içermektedir. Ruhun dinlendirilmesi ve zihnin boşaltılması amacıyla da uygulanmaktadır. Dünya genelinde milyonlarca insan tarafından benimsenerek kullanılan bir yöntemdir. Ağrı giderici bir özelliğe sahip olduğu da bilinmektedir.

Bel ve sırt ağrı türlerine iyi gelen yoga hareketleri

Kolay yoga hareketleri kişilerin oturdukları yerden de yapabilecekleri hareketleri içermektedir. Saatlerce bilgisayar başında çalışmak zorunda olan kişilerde beli sırt ve boyun ağrıları oluşmaktadır. Yoga bu tür ağrıların giderilmesinde kullanılmaktadır. Birkaç yöntem ve uygulanan hareketler ile ağrı seviyesi düşürülmektedir. Kedi, inek duruşu, omurga burgusu, aşağı bakan köpek gibi farklı uygulama teknikleri ile ağrı azaltılmaktadır. Dikkat edilmesi gereken bir nokta ise kişinin doğru nefes alma tekniğini kullanarak hareketleri yapmasıdır. Bu tür hareketler yanlış duruşlardan kaynaklanan ağrıların yok edilmesinde oldukça etkili bir yöntemdir.

Yoga ile ağrılardan kurtulma yolları

Ağrılara iyi gelecek yoga hareketleri kişilerin sağlıklı bir yaşam sürmelerinde etkilidir. Yoga yaparak doğru hareketleri öğrenmek ve bu hareketleri ağrı noktalarında uygulamak önemlidir. Günümüzde en yaygın görülen ağrı çeşitleri arasında bel ve boyun ağrıları yer almaktadır. Uzun süreli hareketsiz yaşam nedeni ile insanlarda çeşitli ağrılar meydana gelmektedir. Ağrı gidermek için etkili bir yoga uygulaması tercih edilmelidir.