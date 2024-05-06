Ahır çöktü: 50 küçükbaş hayvan öldü

Aksaray'da kerpiçten yapılan ahırın, yağış nedeniyle ağırlaşan toprak tavanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 50 küçükbaş hayvan öldü.

DHA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 09:21
Ahır çöktü: 50 küçükbaş hayvan öldü
Abone Ol google-news

Yeşiltepe beldesinde Sefer Kertel’e ait ahırda, saat 22.00 sıralarında yağış sonrası kerpiç ağılın tavanı ağırlaşıp çöktü.

Durumu fark eden Sefer Kertel, jandarma ve AFAD'a haber verdi. AFAD ekibi ve belde sakinlerinin yardımıyla ahırdaki 80 küçükbaş hayvan canlı olarak kurtarıldı. 50 küçükbaş hayvan ise enkaz altında kalıp telef öldü.

AFAD İl Müdürü Kadir Çelik, “AFAD olarak 2 ekip ve 8 kişiyle burada çalışma yürütüyoruz. Enkaz altında hayvan kalmadı. Ekipler çöken damı kaldırıyor" dedi.

Tarım Orman İl Müdürü Nejdet Demir ise “Çatısı toprak kaplama olduğu için büyük bir ağırlık yapmış ve duvarlar da dayanamayarak ağıl çökmüş. İhbar üzerine ekipler hızlıca bölgeye intikal ediyor. Ekipler, buradaki vatandaşlarla birlikte ilk etapta 80'e yakın hayvanı canlı olarak kurtarmış. Hayvanların çoğu da dışarı kaçmış. Sabah yapılacak hasar tespitiyle net rakamlar belli olur. 50 hayvanın telef olduğunu biliyoruz" diye konuştu.


aksaray haberleri

İlgili Haberler

Aksaray'da '1 Mayıs' sosyal deneyi; ellerine süpürge alıp temizlik yaptılar

Aksaray'da '1 Mayıs' sosyal deneyi; ellerine süpürge alıp temizlik yaptılar
Aksaray’da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Aksaray’da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
Aksaray'da feci kaza... Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Aksaray'da feci kaza... Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Antalya'da yaşanan teleferik faciası skandalı ortaya çıkardı

Antalya'da yaşanan teleferik faciası skandalı ortaya çıkardı
İnsanların en çok yalnız kaldığı yaşlar belli oldu!

İnsanların en çok yalnız kaldığı yaşlar belli oldu!
Meteoroloji açıkladı: 5 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 5 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Galatasaray, Sivasspor’u 6 golle geçti! Puan rekoru kırdı!

Galatasaray, Sivasspor’u 6 golle geçti! Puan rekoru kırdı!
Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu'nun koğuştaki son görüntüleri ortaya çıktı: Kantinden ip, annesinin getirdiği poşet…

Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu'nun koğuştaki son görüntüleri ortaya çıktı: Kantinden ip, annesinin getirdiği poşet…
Evde serum taktıranlar dikkat! ‘Ölümle burun buruna kalabilirsiniz, ölebilirsiniz’

Evde serum taktıranlar dikkat! ‘Ölümle burun buruna kalabilirsiniz, ölebilirsiniz’
Yeni kazanç kapısı oldu! Restoranlardaki 'Servis Ücreti' yasal mı?

Yeni kazanç kapısı oldu! Restoranlardaki 'Servis Ücreti' yasal mı?
Aşkta hızlı başlayanlar: İşte en hızlı aşık olan 4 burç…

Aşkta hızlı başlayanlar: İşte en hızlı aşık olan 4 burç…