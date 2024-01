Ahmet Aras’tan ilk mesaj çevre düşmanlarına

Yayınlanma: 27.01.2024 - 09:31

Güncelleme: 27.01.2024 - 09:31

CHP, parti meclisi toplantılarının arından 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı gösterdi.

Karar sonrası sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir fotoğrafını paylaşan Ahmet Aras, Muğlalılara seslenerek, “Türk Silahlı Kuvvetleri çatısı altında; 4 yılı askeri lise, 4 yılı harbiye ve 21 yılı yöneticilik olmak üzere tam 29 yıl geçiren ve bu sürenin her gününde; vatanını satmak için değil, korumak için yaşamış bir Muğlalı olarak beni, önce hayata gözlerimi açtığım Bodrum’un "Belediye Başkan Adaylığına" layık görerek onurlandıran, bugün ise Muğla’mızın "Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı" ile gururlandıran Cumhuriyet Halk Partimize minnettarım. Bilinmesini isterim ki, Bodrum’dan Dalaman’a, Datça’dan Fethiye’ye, Kavaklıdere’den Köyceğiz’e, Marmaris’ten Menteşe’ye, Milas’tan Ortaca’ya, Seydikemer’den Ula’ya ve Yatağan’a kadar, cennet Muğla’mızın her köşesini kendi evim gibi görmek, her Muğlalıyı öz ailemden biri olarak kabul etmek, iyi ve kötü günlerinde daima yanlarında olmak, haklarını korumak, vazgeçilmezim olacak” diye konuştu.

ÇEVRE DÜŞMANLARINA MESAJ

En çok çevre katliamının olduğu kentlerin başında gelen Muğla’da mücadele etmeye devam edeceklerini aktaran Aras, “Ayrıca, ormanlarımızı acımasızca katlederken, suyumuzu da gasp eden termik santralleri başımıza bela edenlere, kıyılarımızı ve tarım alanlarımızı betona boğmak isteyenlere, yüz yıllardır yaşadığımız toprakları adaletsiz, çifte standartlı kararlarıyla bizlere dar ederek, hayatımızı cehenneme dönüştürenlere karşı amansız bir mücadele içinde olacağım ve önceliği insan değil para olan bu zihniyeti engellemek için, yasal gücümü sonuna kadar kullanacağım” ifadelerini kullandı.

Başka Aras sözlerini; “Ülkemizin dünyaca ünlü doğal değeri olan cennet Muğla'mıza ve siz değerli Muğlalılara en üst düzeyde hizmet edebilme fırsatını borçlu olduğum Saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Özgür Özel başta olmak üzere, PM Üyelerimize ve MYK Üyelerimize, yürekten teşekkür ediyorum” diyerek noktaladı.