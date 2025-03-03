Ailesi iftardayken evi ateşe verdi: Gözaltına alındı

Samsun'da ailesi iftara giden şahıs, tek katlı evini ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Ailesi iftardayken evi ateşe verdi: Gözaltına alındı
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DHA
Yayınlanma: 03.03.2025 - 00:53

Olay, saat 22.15 sıralarında Devgeriş Mahallesi 1000. Cadde üzerinde meydana geldi.

Eşi ve çocukları iftara giden Halil İ.İ., evde yalnız olduğu sırada tek katlı evini ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Alkollü olduğu öğrenilen Halil İ.İ. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilişkin soruşturma başlatıldı. 


Etiketler: #Yangın #gözaltı #polis

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