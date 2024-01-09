Akaryakıt istasyonunda otomobil alev aldı: 1 yaralı

Adana'da akaryakıt istasyonunda yakıt alan otomobil, alev aldı. Bir anda yanmaya başlayan otomobildeki bir kişi yaralandı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 09.01.2024 - 22:00
Akaryakıt istasyonunda otomobil alev aldı: 1 yaralı
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Merkez Yüreğir ilçesi PTT Mahallesi Mustafa  Kemal Paşa Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda saat 14.00 sıralarında; istasyondaki pompada yakıt alan otomobil, bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı.

Bu sırada aracın içinde bulunan bir kişi, kıyafetleri alev almış halde kendisini dışarı attı. O anlar bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Araçta yanarak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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