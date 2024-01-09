Akaryakıt istasyonunda otomobil alev aldı: 1 yaralı

Yayınlanma: 09.01.2024 - 22:00

Güncelleme: 09.01.2024 - 22:01

Merkez Yüreğir ilçesi PTT Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda saat 14.00 sıralarında; istasyondaki pompada yakıt alan otomobil, bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı.

Bu sırada aracın içinde bulunan bir kişi, kıyafetleri alev almış halde kendisini dışarı attı. O anlar bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Araçta yanarak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

