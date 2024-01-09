Akaryakıt istasyonunda otomobil alev aldı: 1 yaralı
Adana'da akaryakıt istasyonunda yakıt alan otomobil, alev aldı. Bir anda yanmaya başlayan otomobildeki bir kişi yaralandı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Merkez Yüreğir ilçesi PTT Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda saat 14.00 sıralarında; istasyondaki pompada yakıt alan otomobil, bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı.
Bu sırada aracın içinde bulunan bir kişi, kıyafetleri alev almış halde kendisini dışarı attı. O anlar bir iş yerinin kamerasına yansıdı.
Araçta yanarak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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