Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
15 Mayıs 2022 Pazar, 09:07
Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem
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Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de meydana gelen depremin derinliğini 7.8 kilometre olarak açıkladı.

Rasathane'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda depremin saat 08.34'te meydana geldiği bildirildi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda depremin saat 08.34'te meydana geldiği bildirildi.


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