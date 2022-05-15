Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de meydana gelen depremin derinliğini 7.8 kilometre olarak açıkladı.
Rasathane'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda depremin saat 08.34'te meydana geldiği bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 15, 2022
AKDENIZ https://t.co/TcRFAGVevI
15.05.2022, 08:34:30 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 7.8 km#Kandilli
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda depremin saat 08.34'te meydana geldiği bildirildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 15, 2022
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 26.52 km.Cyclades (Yunanistan), 183.18 km. Bodrum (Mugla)
Tarih-Saat : 15.05.2022, 08:34:37 TSİ
Enlem : 36.0940 N
Boylam : 25.4740 E
Derinlik : 13.80 km
Detay : https://t.co/YjUeQs8OIk@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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