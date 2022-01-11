Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında korkutan deprem

Akdeniz'de Kıbrıs Adası'nın açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Mersin'in Anamur ilçesine yaklaşık 134 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

AA
11 Ocak 2022 Salı, 05:00
Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında korkutan deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.07'de Akdeniz'de, Kıbrıs Adası'nın güney batısı açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 5,06 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Mersin'in Anamur ilçesine yaklaşık 134 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Sosyal medyada, depremin Kıbrıs Adası başta olmak üzere Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Isparta, Burdur ve Konya'da da hissedildiği kaydedildi.


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