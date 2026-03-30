AKOM saat verdi: İstanbul'da yağışlar sürecek mi?

30.03.2026 09:24:00
Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 30 Mart Pazartesi (bugün) tarihli raporuyla İstanbulluları yeni haftanın zorlu hava şartlarına karşı uyardı. Haftanın ilk gününde megakenti 15-35 kg arası oldukça kuvvetli bir yağış teslim almış durumda.

AKOM'un paylaştığı "Dikkat" notuna göre; il genelinde öğle saatlerine kadar, Anadolu yakasında ise akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde devam etmesi beklenen yağışlar, bu gece (22.00) itibarıyla etkisini kaybedecek. Ancak bu, yağmurlu günlerin bittiği anlamına gelmiyor.

Hafta boyunca aralıklarla yeni yağışlı sistemler bölgede etkili olmaya devam edecek.

SICAKLIKLAR 17 DERECEYİ GÖRECEK

Bugün 10°C seviyelerinde seyreden sıcaklıklar, bugünden sonra yerini daha ılık bir havaya bırakıyor.

Yağmura rağmen hava sıcaklıklarının haftanın geri kalanında 13-17°C aralığında seyretmesi bekleniyor.

AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul'da 'bahar' molası İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, bugünkü raporuyla İstanbullulara beklenen bahar havasının giriş yaptığını duyurdu. Ancak bu sıcak hava dalgası şehri erken terk edecek.
Güneşe hasret kalacağız... AKOM açıkladı: İstanbul'da yeni haftada hava nasıl olacak? AKOM, İstanbul’da yeni haftada havanın çok bulutlu ve yağışlı geçeceğini duyurdu. Sıcaklıkların 12–16 derece aralığında seyretmesi beklenirken, yağışın hafta boyunca etkili olacağı belirtildi. İşte yeni haftada İstanbul'da beklenen hava durumu...
İstanbul için kritik uyarı: AKOM iki güne dikkat çekti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 28 Mart Cumartesi (bugün) tarihli raporuyla İstanbullulara yeni haftanın hava haritasını sundu. Kış ayazı geride kalırken, yerini aralıksız sürecek bahar yağmurlarına bırakıyor.