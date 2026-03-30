AKOM saat verdi: İstanbul'da yağışlar sürecek mi?

AKOM'un paylaştığı "Dikkat" notuna göre; il genelinde öğle saatlerine kadar, Anadolu yakasında ise akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde devam etmesi beklenen yağışlar, bu gece (22.00) itibarıyla etkisini kaybedecek. Ancak bu, yağmurlu günlerin bittiği anlamına gelmiyor.

Hafta boyunca aralıklarla yeni yağışlı sistemler bölgede etkili olmaya devam edecek.

SICAKLIKLAR 17 DERECEYİ GÖRECEK

Bugün 10°C seviyelerinde seyreden sıcaklıklar, bugünden sonra yerini daha ılık bir havaya bırakıyor.

Yağmura rağmen hava sıcaklıklarının haftanın geri kalanında 13-17°C aralığında seyretmesi bekleniyor.