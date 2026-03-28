Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul için kritik uyarı: AKOM iki güne dikkat çekti

28.03.2026 10:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 28 Mart Cumartesi (bugün) tarihli raporuyla İstanbullulara yeni haftanın hava haritasını sundu. Kış ayazı geride kalırken, yerini aralıksız sürecek bahar yağmurlarına bırakıyor.

AKOM'un yayınladığı "Dikkat" notuna göre; sıcaklıkların yeni haftanın ortasına kadar 12-16°C aralığında seyretmesi bekleniyor. Ancak ısınan havaya güneş değil, yağmur bulutları eşlik edecek.

Raporda, hafta boyunca yağışlı havanın İstanbul genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Image

PAZAR VE ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT

Özellikle hafta sonu ve hafta ortasında yağışlar şiddetini artıracak.

29 Mart Pazar günü 5-12 kg arası beklenen sağanak yağmur, 1 Nisan Çarşamba günü 5-15 kg seviyelerine çıkarak haftanın en yağışlı gününü yaşatacak.

İlgili Konular: #İstanbul #hava durumu #akom

İlgili Haberler

AKOM'dan İstanbul için uyarı: Rüzgarlı ve yağmurlu hava bekleniyor
AKOM'dan İstanbul için uyarı: Rüzgarlı ve yağmurlu hava bekleniyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 22 Mart Pazar (bugün) tarihli raporuyla yeni haftanın hava durumu haritasını çıkardı. Buna göre, İstanbulluları rüzgarlı ve kapalı bir hafta bekliyor.
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul'da 'bahar' molası
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul'da 'bahar' molası İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, bugünkü raporuyla İstanbullulara beklenen bahar havasının giriş yaptığını duyurdu. Ancak bu sıcak hava dalgası şehri erken terk edecek.
AKOM tarih verdi: İstanbul'da sıcaklıklar yükseliyor
AKOM tarih verdi: İstanbul'da sıcaklıklar yükseliyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 25 Mart Çarşamba (bugün) tarihli raporuyla İstanbullulara beklenen bahar müjdesini verdi. Halihazırda 10°C civarında kış değerlerine yakın seyreden hava, yarından itibaren ısınmaya başlıyor.