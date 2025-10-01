Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.10.2025 11:49:00
Elif Özge Yalçın
AKP iktidarının ilk döneminden beri vaat ettiği konutlar bir türlü gerçekleşemedi: 500 bin konut masalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kiralık sosyal konut projesini duyurdu. Muhalefet ve mağdurlar ise geçmişte yarım kalan projeleri hatırlatarak “yeni masallara inanmıyoruz” dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada 81 ilde 500 bin sosyal konut projesi için düğmeye basıldığını duyurdu. İlk kez “kiralık sosyal konut” uygulaması olacak projeye ilişkin Erdoğan, “Şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize, 3 çocuğu olan ailelerimize özel kontenjan ayıracağız” dedi. Proje detayları ekim ayındaki tanıtım toplantısında paylaşılacak.

Geçmiş projelerde sürecin sağlık işletilmemesi, bu projeye ilişkin de şüphelere neden oluyor. Nitekim yeni projenin duyurulmasıyla tepkiler de gecikmedi. İlk çıkış “ Andersen’den masallar... Yersen” ifadesiyle CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’ten geldi. Zeybek, daha önce “yatırım müjdesi” olarak sunulan DamlaKent projesini hatırlatarak şunları söyledi: “Vatandaş ev alamadı, ‘hisseyle yatırımını koru’ dediniz, o da battı. 2022’deki ‘İlk Evim Arsa’ mağdurları hâlâ ev bekliyor. Vatandaşın üç kuruş birikimine göz diktiniz. Depremin üzerinden 31 ay geçti, konut tesliminde yüzde 38’i geçemediniz.”

TOKİ MAĞDURLARI TEPKİLİ

Tepkiler sadece muhalefetten değil, TOKİ mağdurlarından da geldi. 2019’da duyurulan 100 bin konut kampanyası kapsamında Tuzla’daki 5 bin 750 daireden yalnızca bininin teslim edildiğini belirten yurttaşlar, şu anda 4 bin 750 kişinin hâlâ ev beklediğini hatırlattı. Mağdurlar, kampanyada “190–250 bin TL sabit ödeme, yüzde 1 KDV ve düşük faiz” sözü verildiğini ancak 2024 sonunda koşulların değiştirildiğini belirtti. Bir yurttaş, “Sabit ödeme kaldırılıp yerine her 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı eklendi, KDV yüzde 10 oldu, evlerin maliyeti ise 2 ila 4.5 milyon TL’ye çıkarıldı. Evlere geçmediğimiz için ödeme başlamadı ama başlasa, 3 milyonluk eve sadece 6 ayda 720 bin lira zam gelecekti. Hangi dar gelirli bunu ödeyebilir?” diye tepki gösterdi.

İktisatçı Prof. Hayri Kozanoğlu, kamunun kâr amacı gütmeden konut inşa edip makul fiyatla kiralamasının önemli bir faaliyet olduğunu, kira piyasasını dizginlemek için de yararlı olduğunu belirtse de şu uyarıda bulundu:

‘KÂR KAPISI HALİNE GETİRİLİYOR’

“Bu proje seçim yatırımı niteliğinde. İktidara yakın müteahhitlerin yüklenici olması bekleniyor. Dünyada büyük sermaye çok sayıda konutu kiralayarak yeni bir kâr alanı açtı. Türkiye’de de TOKİ bu modele öncülük edecek gibi görünüyor.”

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Nusret Suna da bütçenin öncelikle deprem bölgesine ayrılması gerektiğini vurguladı:

“Bu kadar kaynak varsa hâlâ konteynerde yaşayan depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayın. Oralarda kamu binaları bile tamamlanmadı. Büyük lansmanı yapılan sertifikalı konut projesine ne oldu? Sıcak para toplandı, TOKİ’ye aktarıldı.”

