23 Eylül 2021 Perşembe, 20:27

Olay, bugün akşam saatlerinde Bayraklı'daki AKP İl Başkanlığı önünde yaşandı. Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi olduğu belirtilen 3 kişi, AKP İl Başkanlığı’nın önüne gelerek “Barınma haktır alacağız” yazılı pankart açtı. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen protestocular, “Hesap sormaya geldik” diyerek burada bir basın açıklaması yapmak istedi.

AKP il binası önünde eylem yapmak isteyen 3 öğrenci sürüklenerek götürüldü! — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 23, 2021

'SARAYLARINDA SEFALAR İÇERİSİNDE YATANLARDAN HESAP SORMAYA GELDİK'

Açıklamayı yapan Gamze Toprak, “Öğrencileri sokaklarda yatıranlardan, saraylarında sefalar içerisinde yatanlardan hesap sormaya geldik. Barınma en temel hakkımızdır ve işte saraylarda yatanlardan hesap sormaya, en büyük hakkımız olan barınma hakkımızı almaya geldik. Biz işkence düzenine karşı da sokaklarda, meydanlardayız” dedi.

Ardından Toprak ve beraberindeki İsmail Temel ile Tuncay Yıldırım Özen, binadan çıkan görevliler tarafından sürüklenerek AKP İl Başkanlığı önünden uzaklaştırıldı. 3 kişi daha sonra gözaltına alındı.