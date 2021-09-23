CHP'li Tanal'dan barınma sorunu yaşayan öğrenciler için TBMM Başkanı Şentop'a çağrı
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis’in boş lojmanlarının üniversite öğrencilerine tahsis edilmesi için TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a çağrıda bulundu.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis’in Ankara Çankaya’daki boş lojmanlarının yüksek konut kiraları ve yetersiz yurtlar nedeniyle barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerine tahsis edilmesi için TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a çağrıda bulundu.
Tanal, sosyal medya hesabı üzerinden Mustafa Şentop’a seslendi. Barınamayan üniversite öğrencilerinin İstanbul’daki eylemine de destek veren Tanal, “Birçok vali ve belediye başkanı, yurda yerleşemeyen öğrenciler için harekete geçti. TBMM Başkanlığı da elini taşın altına koymalıdır. Meclis’in boş lojmanları var. Sn. Mustafa Şentop önayak olmalı ve Meclis'in boş lojmanları öğrencilere tahsis edilmelidir” dedi.
Birçok vali ve belediye başkanı, yurda yerleşemeyen öğrenciler için harekete geçti.— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) September 23, 2021
TBMM Başkanlığı da elini taşın altına koymalıdır.
Meclis’in boş lojmanları var.
Sn. Mustafa Şentop önayak olmalı ve Meclis'in boş lojmanları öğrencilere tahsis edilmelidir. @MustafaSentop pic.twitter.com/TBcKS1p6b0
MECLİS’İN 20’DEN FAZLA LOJMANI BOŞ
Mahmut Tanal, TBMM’ye geçen yıl verdiği soru önergesinde Meclis’in boş lojmanlarını sormuş; TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Tanal’a verdiği yanıtta, Ankara Çankaya’daki personel lojmanlarının 22 blok ve 220 konuttan oluştuğunu açıklamıştı. Bilgiç, lojmanlardan istifade eden personel sayısının 194 olduğunu bildirmişti.
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