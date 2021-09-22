Kadıköy'de barınma hakkı eylemine müdahale

Kadıköy'de barınma hakkı için eylem düzenleyen gruba polis müdahale etti.

cumhuriyet.com.tr
22 Eylül 2021 Çarşamba, 14:30
Kadıköy'de barınma hakkı eylemine müdahale
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İstanbul Kadıköy'de bir grup, fahiş kira ücretlerini ve yurt sıkıntısını protesto edip barınma hakkı talebiyle eylem düzenledi.

Kadıköy Altıyol'da bir araya gelen grup “Barınma haktır alacağız” yazılı pankart açarak, Söğütlüçeşme Caddesi’ni trafiğe kapattı.

Sloganlar atarak yürüyüş yapan gruba polis ekipleri kısa süre içerisinde müdahale etti. Eylemcilerden 4 kişi, polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı.


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