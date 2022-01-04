AKP ile MHP arasında Esnaf Oda Başkanlığı çatlağı
Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yapılan Esnaf Odaları Başkanlığı seçimlerinde AKP ile ittifak ortağı MHP karşı karşıya geldi.
Çiçekdağı İlçe Esnaf Odaları Başkanlığı seçiminde AKP ve hükümet ortağı MHP arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Mevcut Başkan Ahmet Hikmet Erdoğan ile Uğur Polat’ın başkanlık için yarışmasına AKP’li milletvekilleri ile ilçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu’nun müdahale ettiği ileri sürüldü.
MÜDAHALE ETTİLER
Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre seçimlerde, MHP tarafından desteklenen mevcut Başkan Ahmet Hikmet Erdoğan 83 oy alırken, AKP’nin desteklediği aday Uğur Polat 39 oyda kaldı. Seçimlerin ardından MHP İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Ay, sosyal medya hesabından AKP’lilere tepki gösterdi.
Seçimlere milletvekilleri, belediye başkanı ve ilçe başkanının müdahale ettiğini ileri süren Ay, seçimi kazanan Erdoğan ve yönetimi kurulu üyeleriyle zafer pozu verip sosyal medyadan “Seçimi biz kazandık” başlığı ile açıklama yaptı.
Ay açıklamasında, “Çiçekdağı Esnaf Odası seçimini siyasallaştırarak bu seçim MHP-AKP seçimi diyerek müdahale eden; Çiçekdağı Belediye Başkanı, AKP İlçe Başkanı ve Kırşehir milletvekili seçime müdahale ettiler ve sonuç böyle oldu. MHP 83. AKP 39. Hayırlı olsun. Tüm Çiçekdağılı esnaflarımıza ve halkına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
En Çok Okunan Haberler
- Merkez Bankası'ndan döviz kararı
- İşte en düşük memur ve emekli maaşı
- İşte meslek meslek yeni memur maaşları
- Dolar/TL'de korkutan öngörü
- Emekli maaşı, faturalarda yaşanan artış ve kur...
- Sigara ve alkolde ÖTV artışı
- AKP ve MHP'de istifa depremi
- 'Türkiye geneli dükkanları kapatıyoruz'
- Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
- İBB'ye teftişi bakın kim yapacak?