AKP'li Ömer Çelik'ten ABD saldırına dair açıklama: 'En kötü senaryoları tetikleyebilir'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“İSRAİL’İN SALDIRGANLIĞI HERKES İÇİN TEHDİT OLMAYA DEVAM EDİYOR”

"İsrail’in tüm bölgeyi ateşe atmaya çalışan saldırganlığı herkes için tehdit olmaya devam ediyor" diyen Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

İsrail’in İran’a saldırısı sonrası, Cumhurbaşkanımız kapsamlı diplomatik temaslarla bölge ve dünya liderleriyle görüştü. Bu çerçevede müzakere masasının yegâne çözüm zemini olduğunu en güçlü şekilde vurguladı. Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin barış diplomasisi için her türlü kolaylaştırıcı katkıyı yapmaya ve ev sahipliğine hazır olduğunu ifade etti.

ABD tarafından İran’ın nükleer tesislerine yapılan saldırıyla beraber bölgemizde çatışmaların daha da yayılması tehlikesi ortaya çıktı. Çatışmaların daha da yayılması en kötü senaryoları tetikleyebilir. Cumhurbaşkanımızın müzakere masasına dönülmesi çağrısı ve Türkiye’nin bu temelde çizdiği çerçeve yegâne çözüm yoludur. Cumhurbaşkanımızın olayların başından beri değerlendirmeleri haklı çıkmıştır. Bu aşamadan itibaren müzakere masası esas olmalıdır."

