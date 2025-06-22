Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKP'li Ömer Çelik'ten ABD saldırına dair açıklama: 'En kötü senaryoları tetikleyebilir'

AKP'li Ömer Çelik'ten ABD saldırına dair açıklama: 'En kötü senaryoları tetikleyebilir'

22.06.2025 14:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
AKP'li Ömer Çelik'ten ABD saldırına dair açıklama: 'En kötü senaryoları tetikleyebilir'

ABD'nin İran'a yönelik saldırına dair açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD tarafından İran’ın nükleer tesislerine yapılan saldırıyla beraber bölgemizde çatışmaların daha da yayılması tehlikesi ortaya çıktı. Çatışmaların daha da yayılması en kötü senaryoları tetikleyebilir" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

“İSRAİL’İN SALDIRGANLIĞI HERKES İÇİN TEHDİT OLMAYA DEVAM EDİYOR” 

"İsrail’in tüm bölgeyi ateşe atmaya çalışan saldırganlığı herkes için tehdit olmaya devam ediyor" diyen Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: 

İsrail’in İran’a saldırısı sonrası, Cumhurbaşkanımız kapsamlı diplomatik temaslarla bölge ve dünya liderleriyle görüştü. Bu çerçevede müzakere masasının yegâne çözüm zemini olduğunu en güçlü şekilde vurguladı. Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin barış diplomasisi için her türlü kolaylaştırıcı katkıyı yapmaya ve ev sahipliğine hazır olduğunu ifade etti. 

ABD tarafından İran’ın nükleer tesislerine yapılan saldırıyla beraber bölgemizde çatışmaların daha da yayılması tehlikesi ortaya çıktı. Çatışmaların daha da yayılması en kötü senaryoları tetikleyebilir. Cumhurbaşkanımızın müzakere masasına dönülmesi çağrısı ve Türkiye’nin bu temelde çizdiği çerçeve yegâne çözüm yoludur. Cumhurbaşkanımızın olayların başından beri değerlendirmeleri haklı çıkmıştır. Bu aşamadan itibaren müzakere masası esas olmalıdır."

İlgili Konular: #ABD #İran #Ömer Çelik #İsrail saldırısı

İlgili Haberler

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: İran'ı ABD askeri saldırganlığına ve İsrail'in saldırılarına karşı koruyacağız
İran Dışişleri Bakanı Erakçi: İran'ı ABD askeri saldırganlığına ve İsrail'in saldırılarına karşı koruyacağız İstanbul'da konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırmasıyla ilgili "İran en güçlü şekilde ABD'nin saldırgan askeri operasyonunu kınamaktadır. İran'ı sadece ABD askeri saldırganlığına karşı değil İsrail'in saldırılarına karşı da koruyacağız" dedi.
İran’ın nükleer kalbine hava saldırısı: Uydu görüntüleri ortaya koydu
İran’ın nükleer kalbine hava saldırısı: Uydu görüntüleri ortaya koydu ABD’nin Fordo’daki nükleer tesise düzenlediği hava saldırısının ardından çekilen uydu görüntüleri, dağ yamacında patlama izleri, duman tabakası ve yapısal tahribatı ortaya koydu. İranlı yetkililer, saldırıdan önce tesisin tahliye edildiğini açıkladı.
Savaşın gölgesinde Hamaney'in liderlik planı: 'Haleflerini belirledi, yeraltına indi'
Savaşın gölgesinde Hamaney'in liderlik planı: 'Haleflerini belirledi, yeraltına indi' İsrail’in suikast tehdidi altında olduğu öne sürülen İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in gizli bir sığınağa çekildiği, halef olarak üç din adamını belirlediği ve tüm üst düzey yetkililere yeraltına inmeleri talimatı verdiği iddia edildi.