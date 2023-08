AKP’den vekil olamadı İzmir Vakıflar Bölge Müdürü oldu

Yayınlanma: 11.08.2023 - 11:57

Güncelleme: 11.08.2023 - 11:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne Tahir Emre Can atandı.

Son genel seçimde AKP Uşak milletvekili aday adayı olan ancak gösterilmeyen Can, atanma kararıyla ilgili, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle İzmir Vakıflar Bölge Müdürü olarak atanmış bulunmaktayım. Şahsımı bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür Ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a şükranlarımı arz ederim. Şahsımı yol arkadaşlığına layık gören ve desteklerini üzerimden hiç eksik etmeyen Vakıflar Genel Müdürüm Sayın Sinan Aksu beyefendiye hassaten çok teşekkür ederim. Rabbim mahcup etmesin” açıklamasında bulundu.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven’in görevden alınmasının ardında İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Reşit Akçalı vekâlet ediyordu.

TAHİR EMRE CAN KİMDİR?

Tahir Emre Can, 1984 yılında Uşak’ta doğdu. Yüksek öğrenimini Uşak Eğitim Fakültesinde sınıf öğretmenliğinde tamamlayan Can, yüksek lisans eğitimini de Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetiminde yaptı. 2015 Aralık ayında Kredi Yurtlar Kurumu Uşak Erkek Yurdunda Yurt Müdür olarak göreve başlayan Tahir Emre Can, Kredi Yurtlar Kurumu Uşak İl Müdürlüğü kurulmasıyla birlikte Uşak İl Müdürü olarak göreve atandı. Can en son 2021 Aralık ayında Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atandı.