AKP'li Ahmet Gündoğdu: Ekonomi harika olmasına rağmen kur operasyonları yapılıyor
Krizdeki Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulunan AKP MKYK üyesi Ahmet Gündoğdu, “Bugün hiçbir banka batmamasına rağmen, borsa yükselmesine rağmen, ekonominin ve ticaretin tüm argümanları harika işlemesine rağmen, ihracatta 90 yıllık rekoru kırmamıza rağmen, dünyanın en çok büyüyen ikinci ülkesi olmamıza rağmen kur üzerinden operasyonlar çekildiğini görüyoruz” dedi.
AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Ahmet Gündoğdu, partisinin AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen Teşkilat Akademisi Eğitim Programı için geldiği Afyon’da Atatürk Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
Gündoğdu, krizdeki Türkiye ekonomisini oldukça tartışmalı ifadelerle yorumladı. Asgari ücret konusunda ‘mükemmel bir karara imza atıldığını’ savunan Gündoğdu, Millet İttifakı ve onun desteklediği partilerin ‘üzüntü yaşadığını’ iddia etti.
"DÜNYANIN EN ÇOK BÜYÜYEN İKİNCİ ÜLKESİ OLMAMIZA RAĞMEN..."
Türkiye’nin birçok alanda yükselen grafik içinde olduğunu savunan AKP’li Gündoğdu, şöyle devam etti:
- Bugün hiçbir banka batmamasına rağmen, borsa yükselmesine rağmen, ekonominin ve ticaretin tüm argümanları harika işlemesine rağmen, ihracatta 90 yıllık rekoru kırmamıza rağmen, dünyanın en çok büyüyen ikinci ülkesi olmamıza rağmen kur üzerinden operasyonlar çekildiğini görüyoruz. Biz bu milletin ekmeğini büyütmeye, mağduriyetlerini gidermeye, dün asgari ücretle başladığımız üzere enflasyona ezdirmemeye, emeklilerimiz başta olmak üzere onların durumunu iyileştirmeye, memurların hak kayıplarını önlemeye ve diğer bütün kesimlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için ter akıtmaya devam edeceğiz.
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