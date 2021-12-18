AKP'li Ahmet Gündoğdu: Ekonomi harika olmasına rağmen kur operasyonları yapılıyor

18 Aralık 2021 Cumartesi, 20:10

AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Ahmet Gündoğdu, partisinin AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen Teşkilat Akademisi Eğitim Programı için geldiği Afyon’da Atatürk Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Gündoğdu, krizdeki Türkiye ekonomisini oldukça tartışmalı ifadelerle yorumladı. Asgari ücret konusunda ‘mükemmel bir karara imza atıldığını’ savunan Gündoğdu, Millet İttifakı ve onun desteklediği partilerin ‘üzüntü yaşadığını’ iddia etti.

"DÜNYANIN EN ÇOK BÜYÜYEN İKİNCİ ÜLKESİ OLMAMIZA RAĞMEN..."



Türkiye’nin birçok alanda yükselen grafik içinde olduğunu savunan AKP’li Gündoğdu, şöyle devam etti: