AKP’li Başkan’dan yeni kurulan şirkete 7,5 milyon TL’lik üç ihale

Yayınlanma: 29.04.2025 - 16:01

Güncelleme: 29.04.2025 - 16:01

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, AKP’li Başkan Tahir Büyükakın yönetiminde, 2024 yılında kurulan Kentim Bilişim A.Ş.’ye toplam 7 milyon 480 bin TL’lik üç ayrı ihaleyi pazarlık usulüyle verdi. CHP, rekabetin engellendiğini ve kamu kaynaklarının israf edildiğini belirterek tepki gösterdi.

Sözcü’den Evren Demirtaş’ın haberine göre; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mart ayında üç ayrı hizmet alımı için pazarlık usulüyle ihale düzenledi. Her üç ihalenin de, belediyenin yalnızca bir yıl önce kurduğu iştiraki Kentim Bilişim Anonim Şirketi’ne verilmesi dikkat çekti.

AYNI ŞİRKETE ÜÇ FARKLI İHALE

Kamunun ihalelerini yayınlayan EKAP kayıtlarına göre;

6 Mart’ta “Dijital Medya Takip, Analiz ve Raporlama Hizmeti” ihalesi yapıldı. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 604 bin TL olarak belirlenen ihaleye yalnızca iki firma davet edildi. İhale, 2 milyon 550 bin TL bedelle Kentim Bilişim’e verildi.

12 Mart’ta, “Seslendirme ve Radyo Yayın Hizmeti” için yapılan pazarlık usulü ihale yine aynı şirkete verildi. Bu kez ihale bedeli 2 milyon 410 bin TL oldu.

13 Mart’ta, “Prodüksiyon ve Video Montaj Hizmeti” ihalesi de yine pazarlık usulüyle gerçekleştirildi ve 2 milyon 520 bin TL’ye Kentim Bilişim’e teslim edildi.

CHP: “REKABET ENGELLENDİ, VERGİLER ÇARÇUR EDİLDİ”

İhaleleri değerlendiren CHP’li Meclis Üyesi Erkan Uygun, kamu kurumlarının kriz anlarında hızlı hareket etmesini sağlamak amacıyla çıkarılan pazarlık usulü ihalenin AKP’li belediyelerce keyfi biçimde kullanıldığını savundu. Uygun, şu ifadeleri kullandı:

“Deprem, sel, yangın gibi olağanüstü haller için öngörülen pazarlık usulü, burada rekabeti engellemek için kullanılmıştır. Prodüksiyon ya da dijital medya hizmetinin acil ne gibi bir durumu olabilir? İhaleler, yeni kurulan belediye şirketine özel olarak hazırlanmış, piyasada daha uygun fiyatlara yapılabilecek işler için rekabet ortamı yok sayılmıştır. Bu, halkın vergileriyle oluşturulan bütçenin keyfi şekilde harcanmasıdır.”

CHP’li Uygun, bu ve benzeri “şaibeli” ihalelerin takipçisi olacaklarını, gerekirse yargıya taşıyacaklarını da belirtti.