AKP'li belediye elektrik borcunu ödeyemedi, ilçe susuz kaldı

31 Mart 2022 Perşembe, 21:38

AKP’li Ali Bektaş yönetimindeki Kozlu Belediyesi 42 bin nüfuslu ilçeye su basan pompaların yaklaşık 3 milyonu bulan elektrik faturalarını ödeyemedi. İki aylık süreçte borç ödenmeyince firma belediyeye borcun ödenmesi için ihtar çekti.

Ancak bu süreçte de borç ödenmeyince firma ilçenin şebeke hattına su sağlayan pompaların elektriğini keserek sayaçları mühürledi.

YURTTAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşananların ardından Kozlu Belediye Başkanlığı sosyal medya hesabından süreci aktaran bir paylaşım yaptı. Yurttaşlar ise, ''Borcunu ödemezsen kesilir, mazeret değil çözüm üretin" diye belediyeye tepki gösterdi. Paylaşım, bir süre sonra kaldırıldı.

''SEÇİM YAKLAŞIYOR KASITLI YAPILDI''

Konuya ilişkin İHA'ya konuşan Belediye Başkanı Ali Bektaş, ''Mutlaka borcumuzu ödemek zorundayız. Sağlık var, hastaneler var. Para meselesi zaten çözülecek. Herkesten özveri bekliyoruz. Kasıtlı yaptı diye düşünüyorum. Kınama ondandır. Yoksa iki aylık borç için elektrik kesilmez. İnsanların sağlığı önemli. Üç milyon liralık borç Kozlu Belediyesi için büyük bir borç değildir. Bugüne kadar 40-50 milyon liralık fatura kesildi. Hepsini ödeyen belediye, sıkıştı. Elektrik zamları belediyeleri, vatandaşı da etkiledi. Bu kesintinin bizim belediyemize kasıtlı olarak yaptığını düşünüyorum. Bundan önce 4 milyon lira biriktiydi. Hemen krediyi çektik ödedik. Üç milyon kredi çekilir, ödenir. Ancak bunun birisinin yüzde 100 kasıtlı yaptığına inanıyorum. Bunu başka belediyelere yapmazlar. Kaldı ki benim onlarla zorum yok, ilişkim yok. Derdim de yok" dedi.

Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş

''BUNLARI UNUTACAK DEĞİLİZ''

Bektaş, ''Artık seçimler yanaştığı zaman herkesten her şeyi bekliyorum. Herkesten her şeyi bekliyorum. İktidarız ama hala daha iktidarı yıkmak için bu memlekette canını verecek olan insanlar var. Sorunu çözeceğiz İnşallah. Bizde sorun uzun sürmez. Ama unutacak da değiliz bunları. 42 bin nüfuslu insanın olduğu ilçede elektriği keseceksin. Öyle kolay şeyler değildir. Biz borcumuzdan dolayı sıkıntımız yok. Bir sürü borçlandık, borcumuzu ödedik. Sonuçta kamu kuruluşu burası. Dalga mı geçiyoruz? Çocuk muyuz biz?" şeklinde konuştu.