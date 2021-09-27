AKP'li Kurtulmuş: Büyük İslam medeniyetinin 3. büyük çıkışı; Türkiye'den neşet edecek

27 Eylül 2021 Pazartesi, 13:48

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Başiskele ilçesinde bulunan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinin 2021-2022 akademik yılı açılış töreninde konuştu.

Türkiye'nin ve dünyanın geleceğinin sağlıklı ve güçlü bir eğitimden geçtiğini söyleyen Kurtulmuş, konuşmasında "ilim, irfan, hikmet konularının önemi"nden bahsetti. Kurtulmuş, "Allah hikmet ve irfan yolumuzu hepimiz için açsın diye temenni ve dua ediyoruz. İrfan sahibi değilseniz, insanların, güçlü olanların karşısında eğildiği, güçlü olanların ise kendisinden başka kimseye dünyada hak tanımadığı bir dünya ortaya koyarsınız. Bugün dünyada bilim eksikliği yok. Çok mükemmel bilimsel gelişmeler var. Hayatı kolaylaştırmaya dair birçok meseleler var." diye konuştu.

Dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmelere değinen Kurtulmuş, "adalet"in de önemine değinerek "Peki yer yüzünde huzur, hakkaniyet, adalet var mı? Yeryüzünde insanlar mutlu mu? İnsanlar sevinç içerisinde hayatın gerçeklerine tutunabiliyorlar mı? Hayır, değil. Olmamasının sebebi; bilgi eksikliği değil, olmamasının sebebi irfan ve hikmet eksikliği. Onu tamamlamak üniversitelerimizin temel meselelerinden biri. Topunuz, tüfeğiniz, tankınız, atom bombanız, şuyunuz buyunuz olsun. Hiçbir faydası yok. Esası adalettir. Dolayısıyla büyük medeniyetlerin yükselişi, toplumların gelişmesinin temel meselelerinden biri de adaletin gerçekten güçlü ve etkili şekilde toplumların ana direğini oluşturmasıdır." dedi.

"İSLAM NEDENİYETİ" ÇIKIŞI

"Dünya tarihi boyunca bütün toplulukların eğitime, kültüre, sanata, bilime, teknolojiye, felsefeye dikkat ettikleri oranda güçlendiğini ve büyük medeniyetler kurduğunu" söyleyen Numan Kurtulmuş, sözlerine daha sonra Türkiye'den doğacağını belirttiği "İslam medeniyeti"nden bahsederek devam etti. "Allah'ın izniyle büyük İslam medeniyetinin 3. büyük çıkışı, Türkiye'den, bu topraklardan, Anadolu irfanından neşet ederek inşallah insanlığa ışık saçacaktır, yol gösterecektir. Büyük bir yükselişe hep beraber şahit olacağız." diyen Kurtulmuş, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinin de "ilimin, hikmetin ve irfanın bütün insanlığa ışık tutan, kente ve Türkiye'ye öncülük eden sayılı bilim yuvalarından biri olmasını" temenni etti.