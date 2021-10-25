AKP'li Mücahit Birinci, doların yükselmesini böyle savundu!

25 Ekim 2021 Pazartesi, 09:37

Habertürk TV’de yayınlanan Kübra Par ile Açık ve Net programında doların yükselmesiyle ilgili AKP'li Mücahit Birinci dikkat çeken ifadeler kullandı.

REKOR KIRDIĞINI SAVUNDU

Par'ın “Döviz kuru ne olursa düşer” sorusunu cevaplayan Birinci, dolar kurunun yükselmesinin olumlu bir şey olduğunu savunarak kurun yükselmesiyle ihracatın rekor kırdığını dile getirdi.

AKP'li Birinci sözlerine şöyle devam etti:

“Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ayda 20 milyar dolar ihracat yapıyor ve rekor kırıyoruz. Arttıkça dolar bolluğu yaşanacak ve düşecektir. Belli bir seviyeye çekeceğiz. Bu günler sayılı”