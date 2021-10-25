AKP'li Mücahit Birinci, doların yükselmesini böyle savundu!
AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, Merkez Bankası'nı faizi düşürmesinden sonra artan dolar/TL kuruna ilişkin yüksek döviz kurunu savunarak ihracatın yükseldiğini belirtti.
Habertürk TV’de yayınlanan Kübra Par ile Açık ve Net programında doların yükselmesiyle ilgili AKP'li Mücahit Birinci dikkat çeken ifadeler kullandı.
REKOR KIRDIĞINI SAVUNDU
Par'ın “Döviz kuru ne olursa düşer” sorusunu cevaplayan Birinci, dolar kurunun yükselmesinin olumlu bir şey olduğunu savunarak kurun yükselmesiyle ihracatın rekor kırdığını dile getirdi.
AKP'li Birinci sözlerine şöyle devam etti:
“Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ayda 20 milyar dolar ihracat yapıyor ve rekor kırıyoruz. Arttıkça dolar bolluğu yaşanacak ve düşecektir. Belli bir seviyeye çekeceğiz. Bu günler sayılı”
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