AKP'li Özkan'dan doğal gaz açıklaması: "AKP döneminde keşfedildi"

15 Ekim 2021 Cuma, 10:30

AKP'li Özkan, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Başkanlık Sistemi sayesinde hızlı karar alıp uygulayabildiklerini ifade etmek için bir dizi örnek sıralarken, "Milyonlarca yılda oluşmuş doğal gazın yine bu dönem içerisinde keşfedilerek milletimizin hizmetine" sunulduğunu dile getirdi. Bunun üzerine CHP'li Özkoç, Özkan'ın konuşması için, "TBMM Genel Kurulu'nda iktidar, ‘Doğal gazı biz keşfettik’ dedi. Nasıl doğal gazı keşfettiler, bilim dünyası bunu merak edebilir. Açıklarlarsa çok seviniriz" dedi.

Konuşmasında sehven bir hata yaptığını ve sadece bu hataya dikkat edildiğini belirten AKP’li Özkan dile getirerek, "Biraz önce verdiğiniz söz çerçevesinde hem küresel, hem de ulusal hedeflerimiz ve başarılarımızı paylaştım. Sayın Grup Başkanvekili, tüm anlattıklarımın içerisinde sadece bir tane sehven, hataen söylenmiş kelimeden bahsetti. Evet, tek hatam; oradaki ‘bulduğumuz doğal gaz’ yerine ‘keşfettiğimiz doğal gaz’ kelimesidir. Bu hatanın da düzeltilmesini ifade ediyor, Genel Kurula teşekkür ediyorum" dedi.