Akrabalar arasında kavgada 1’i ağır 5 kişi yaralandı

Uşak’ta akrabalar arasında çıkan kavgada 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA
Yayınlanma: 26.08.2023 - 08:01
Akrabalar arasında kavgada 1’i ağır 5 kişi yaralandı
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Olay, Uşak’ın Aybey Mahallesi 1. Yeni Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, husumetleri olduğu öne sürülen K.A, R.A, H.A. ve ile akrabaları A.A, M.A.A, ve H.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu R.A, H.A. ve H.K. bıçaklanarak, M.A.A ve K.A. ise darp sonucu yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralarılar kentteki hastanelere kaldırılırken, R.A’nın hayatı tehlikesi olduğu öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili ilk etapta A.A. gözaltına alındı.


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