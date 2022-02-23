Aksoy: Suçsuzluğum kanıtlandı, görevime iadeyi bekliyorum
İzmir'in Menemen ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, yargılandığı davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Adli kontrol şartı da kaldırılan Aksoy, “suçsuzluğum mahkeme kararı ile ortaya çıktı, göreve iade bekliyorum” dedi.
2019 yerel seçimlerinde Menemen Belediye Başkanı seçilen Serdar Aksoy, zimmet iddiası ile bazı belediye çalışanları ile birlikte tutuklanmıştı. İlk duruşmada tutuksuz yargılanmasına karar verilen Aksoy yazılı bir açıklama ile adli kontrol şartının da kaldırıldığını anımsatarak göreve iadesini talep etti. Aksoy, "Görevime iadeyi bekliyorum. Son mahkeme ile birlikte tutukluluk unsurlarının tamamı ortadan kalkmış ve adli kontrol sona ermiştir. Adli kontrol varken dahi görevine devam eden belediye başkanları vardır. Bu saatten sonra millet iradesinin yerine getirilmesini bekliyorum. Adalet tecelli edecektir." dedi.
Suçsuz olduğunun kanıtladığını belirten Aksoy, "İçişleri Başkanlığı'nın önceki yazılarıma cevabında adli kontrolün varlığı sebep gösteriliyordu bu da sona erdi. Bu davanın içinin boş olduğu ortaya çıktı. Millet iradesine saygılı adaletten yana arkadaşlarımın desteği için çok teşekkür ederim. Şimdi Menemen halkının iradesinin tecelli etme zamanı. Hukukun uygulanmasını istiyorum. Adalet istiyorum." ifadelerini kullandı.
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