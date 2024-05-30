Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 4 kişi yaralandı

Yayınlanma: 30.05.2024 - 19:10

Güncelleme: 30.05.2024 - 19:10

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Deresuyu Sokak üzerinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde elektrik tesisatçılığı yapan işyerinde bulunan Halil D. ile Mevlüt O.’nun yanına aralarında alacak verecek meselesi bulunan Mehmet A. ve Metin G. geldi.

İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet A. ve Metin G. yanlarında bulunan av tüfeği ile Halil D. ile Mevlüt O.’ya ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalarla bacaklarından yaralanan Halil D. ile Mevlüt O. da aynı tüfekle işyerine gelen Mehmet A. ve Metin G.'ye ateş ederek yaraladı.

Mehmet A. ve Metin G. olay yerine geldikleri araçla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gitti. İşyerinde bulunan Halil D. ile Mevlüt O. ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar şehir merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.