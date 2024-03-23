Alanya'da tamir etmek istediği seradan düşen kişi öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde tamir etmek için çıktığı seradan düşen kişi hayatını kaybetti.
Kestel Mahallesi'ndeki serayı tamir etmek için üzerine çıkan Eyüp Zavlak (60), dengesini kaybederek beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Zavlak, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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