Aldıkları ekmeğin içinden çıkanı görünce şoke oldular
Bilecik’te halk ekmek satış noktasından ekmek alan bir şahıs, ekmeği böldüğünde içinden çıkan böceği görünce şoke oldu.
Bilecik’te öğle yemeği için özel bir kurumda çalışan bir kaç arkadaş havanında sıcak olması nedeniyle hafifi bir yemek istediler. Aldıkları domates, peynir ve zeytinin yanında İstiklal Mahallesi Kuvva-i Milliye Sokak üzerindeki halk ekmek satış noktasından ekmek alan kişi kuruma döndü.
NE OLDUĞU SONRADAN ANLAŞILDI
Yemeğe oturan arkadaşlar ekmeğin bir kısmını tüketirken, sonrasında içinde bir cisim olduğu gördüler. Ekmeği dikkatle incelendiğinde o cismin bir böcek olduğu anlaşıldı.
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