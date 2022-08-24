Aldıkları ekmeğin içinden çıkanı görünce şoke oldular

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:25

Bilecik’te öğle yemeği için özel bir kurumda çalışan bir kaç arkadaş havanında sıcak olması nedeniyle hafifi bir yemek istediler. Aldıkları domates, peynir ve zeytinin yanında İstiklal Mahallesi Kuvva-i Milliye Sokak üzerindeki halk ekmek satış noktasından ekmek alan kişi kuruma döndü.

NE OLDUĞU SONRADAN ANLAŞILDI

Yemeğe oturan arkadaşlar ekmeğin bir kısmını tüketirken, sonrasında içinde bir cisim olduğu gördüler. Ekmeği dikkatle incelendiğinde o cismin bir böcek olduğu anlaşıldı.