Alevi kuruluşlarından CİMER'e Gözcübaba başvurusu
Alevi kuruluşları, İstanbul’da tarihi Bektaşi dergahı olan Gözcü Baba Dergahı arazisinin Diyanet İşleri Başkanlığı'na kiraya verilmesini CİMER'e taşıdı.
Gözcü Baba Dergahı, Vakıflar Genel Müdürlüğünce, inanç merkezi tanımından "türbeler içeren tarla” tanımı yapılarak Diyanet İşleri Başkanlığına on yıllık kiraya verildi.
Karara tepki gösteren Bektaşilerin Dedebabası Haydar Ercan, “Bu türden yeniden biçimlendirmelerin, inançlar ve kültürel değerler çerçevesinde; ahengi sağlayacak hassas bir işleyişle gözden geçirip, derhal vazgeçilerek eski halinde bırakılmasını diliyoruz” açıklamasını yaptı. Ancak karardan geri adım atılmadı. Bunun üzerine Alevi Düşünce Ocağı Derneği, Anadolu Alevi Canlar Federasyonu ve Almanya'daki Alevi-Bektaşı Kültür Enstitüsü, CİMER'e başvurdu.
Söz konusu karardan vazgeçilmesinin istendiği başvuruda, "İstanbul'da Göztepe'ye adını veren tarihi ve kültürel mirasımız Gözcübaba türbesi ve haziresinin vakfiye koşullarına uygun olmayan bir biçimde kiralanması ve usulsüz bir inşaat girişiminden vazgeçilmesini istiyoruz" dendi.
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