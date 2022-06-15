Ali, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti: Motosikleti kontrolden çıkmıştı...
Motosikletinin bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkması sonucu yola savrularak ağır yaralanan, 16 yaşındaki Ali İlhan Ceylan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde devrilen motosikletinden savrularak ağır yaralanan Ali İlhan Ceylan (16), 4 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, 11 Haziran’da Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Ali İlhan Ceylan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp devrildi. Kazada yola savrularak ağır yaralanan Ceylan, ambulansla Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ceylan, bu sabah doktorların müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren Ceylan'ın cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.
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