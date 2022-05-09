Alkollü müşteri otel odasını yaktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir otelin odasında çıkan yangın büyümeden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

İHA
09 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:15
Alkollü müşteri otel odasını yaktı
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Fethiye Foça Mahallesi Selim Günday Caddesi üzerindeki otelin 6 nolu odasından dumanlar çıkmaya başlayınca 112 Acil Çağrı merkezine bilgi verildi. Olay yerine Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye, 112 Ambulans ve Emniyet güçleri sevk edildi.

Otel odasında çıkan yangın kısa sürede söndürülürken soğutma çalışması yapıldı. Yangında otel odasında maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebinin otel odasında kalan alkollü müşterinin odayı yakması sonucu çıktığı açıklandı.


muğla Fethiye Otel

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