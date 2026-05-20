20.05.2026 15:43:00
Haber Merkezi
Almus barajı nerede? Almus barajı taştı mı? Almus Barajı derinliği ne kadar?

Almus Baraj Gölü'nün doluluğu, kış ve bahar aylarındaki yağışlarla yüzde 100'e yükseldi. En son 1993 yılının mayıs ayında dolu savaktan su bırakılan Almus Baraj Gölü'nden su tahliyesine başlanabileceği değerlendiriliyor. Peki, Almus barajı nerede? Almus barajı taştı mı? Almus Barajı derinliği ne kadar?

TOKAT ALMUS BARAJI NEREDE? KAÇ METRE?

Almus Barajı Tokat'ta, Yeşilırmak üzerinde, sulama, taşkın kontrolü ve enerji üretimi amaçlı olarak 1964 - 1966 yılları arasında inşa edilmiştir.

Toprak gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 3.405.000 metreküp, akarsu yatağından yüksekliği 78,00 metredir.

Normal su kotunda göl hacmi 950,00 hm³, normal su kotunda göl alanı 31,30 km²'dir. 21.350 hektarlık bir alana sulama hizmeti vermekte, HES (hidroelektrik santralı) 27 MW'lik güç kapasitesi ile yılda 99 GWh elektrik enerjisi üretimi sağlamaktadır.

