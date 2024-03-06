Alzheimer hastasından bir süredir haber alınamıyordu: Çalışma başlatıldı!
Ayvacık ilçesinde kaybolan bir 80 yaşındaki Alzheimer hastası Mustafa Yumurcak'ın bulunması amacıyla çalışma başlatıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde yaşayan Mustafa Yumurcak'tan (80) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler ile AFAD ve UMKE görevlilerinin de yer aldığı ekipler, Yumurcak'ı bulmak için arama köpekleri ve dron desteğinde arama çalışması başlattı.
Yumurcak'ın Alzheimer hastası olduğu öğrenildi.
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