Belediye işçisi çöplükte kayboldu! Arama çalışması başlatıldı...

Kayseri’de Molu Düzenli Çöp Toplama ve Kompost Tesislerinde kaybolduğu iddia edilen işçi için arama çalışmaları başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 19.11.2023 - 07:53
Belediye işçisi çöplükte kayboldu! Arama çalışması başlatıldı...
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Edinilen bilgiye göre Kayseri - Ankara karayolu üzerinde bulunan Molu Düzenli Çöp Toplama ve Kompost Tesislerinde; Z.M.’nin (45) kaybolduğu ihbarı yapıldı.

Çöp toplama aracının boşalttığı çöplerin altında kaldığı iddia edilen Z.M.’yi aramak için jandarma, AFAD, Türkuaz Arama Kurtarma Derneği ve ANDA ekipleri sevk edildi. Ekipler; iş makineleri yardımıyla çöplerin boşaltıldığı alanda Z.M.’yi arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmalarda Z.M.’ye ulaşılamazken, arama çalışmaları yoğun yağış nedeniyle sonlandırıldı.

Ekiplerin sabah erken saatlerde Z.M.’yi aramak için çalışmaları tekrar başlatacağı öğrenildi.


belediye işçisi Kayseri

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