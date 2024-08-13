‘Amaç korkutmak ve yıldırmak’

Yayınlanma: 13.08.2024 - 12:08

Güncelleme: 13.08.2024 - 12:08

İzmir’de bir sokak röportajında konuşan Dilruba Y., hükümetin Instagram’ın erişime engellenmesini ve sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açan yasayı çıkarma kararlarını eleştirdi. Görüntülerin sosyal medya platformlarında yayılmasının ardından Dilruba Y.’nin tutuklanması kamuoyundan tepki çekti. Yenilik Partisi’nden de konuya ilişkin yazılı basın açıklaması yapıldı. Gözaltına alınma gerekçesinin ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçu olduğu anımsatılan açıklamada, “Yurttaşımızın kullanmış olduğu ifadelerinde AKP Genel Başkanı ve aynı zamanda ‘Cumhurbaşkanı’ olan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik bir ‘hakaret’ fiili mevcut değildir. Türkiye’de ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret değil, Anayasamızın 103. maddesinde yer alan ‘And’ metnine uymayan AKP Genel Başkanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı olan Erdoğan’ın yurttaşlarımıza hakaretlerinden bahsedilmesi gerektiği düşüncesindeyiz” denildi.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ ANIMSATILDI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurttaşlara ilişkin kullandığı “eşkıya, terörist, çürük, sürtük, çapulcu, ahlaksız, adi” gibi ifadelerin anımsatıldığı metinde, “Yurttaşımız, Anayasamızın 26. maddesinde yer alan düşünce ve kanaatlerini açıklama ve yayma hakkını kullanmıştır. Değil hukukçu, her normal zekalı insanın kavrayacağı derecede açıklıkla, yasal dayanaktan yoksun soruşturma, kovuşturma ve tutuklama kararlarından birinci derece siyasal İslamcı iktidar sorumludur” ifadeleri kullanıldı.

‘YASAL DAYANAKTAN YOKSUN’

Açıklamada, geçtiğimiz haftalarda gündemde yer alan sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açan yasa ve Instagram’a erişim engeli getirilmesine de gönderme yapıldı. Bu kapsamda metinde, “Şimdi de sokak röportajındaki ifadeleri sebebiyle bir yurttaşımızın tutuklanmasının esas amacı, planlı bir şekilde toplumsal muhalefete gözdağı vermek, korkutmak ve yıldırmaktır. Yasal dayanaktan yoksun bir şekilde tutuklanan yurttaşımızın yanındayız ve derhal serbest bırakılmasını, HSK’nın sorumluluğu bulunan İzmir Adliyesi’nde görevli savcı ve hakimler hakkında idari ve adli soruşturma başlatmasını talep ediyoruz” ifadeleri yer aldı.