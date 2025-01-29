Amasya'da 3 araç birbirine girdi: Yaralılar var...

Amasya'nın Suluova ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Amasya'da 3 araç birbirine girdi: Yaralılar var...
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AA
Yayınlanma: 29.01.2025 - 17:42

E.H. idaresindeki 33 ALD 599 plakalı hafif ticari araç, Otogar Kavşağı'nda Ü.T. yönetimindeki 35 AJN 450 plakalı tır ve N.N'nin kullandığı 55 HU 006 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ulaşımın bir süre kontrollü sağlandığı yolda araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.


Etiketler: #112 Acil #amasya

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