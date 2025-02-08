Amasya'da 8 milyon TL'lik bakır malzeme hırsızlığı: 4 kişi tutuklandı
Amasya’nın Merzifon ilçesinde TIR’ın dorsesindeki 8 milyon TL değerindeki bakır malzemeleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 4’ü tutuklandı, 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Merzifon ilçesinde 5 Ocak'ta park halindeki bir TIR’ın dorsesinde bulunan bakır malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü şüphelilerin yakalanması için ortak çalışma başlattı.
4 TUTUKLAMA
Ekipler, Merzifon’da 4, Çorum’da 5 ve Kırşehir’de 1 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.S., A.A., K.B. ve A.N. tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: #amasya
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