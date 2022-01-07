Amasya’nın Büyükkızılca köylüleri kredi faizini ve pahalılığı protesto etti

07 Ocak 2022 Cuma, 04:00

Büyükkızılca köyünde çiftçilerin traktörlerine geçen ay haciz geldi. Köydeki üreticilerden Ömer Sarı, durumlarını Cumhuriyet’e anlattı.

Seracılık yaparak domates yetiştirdiğini belirten Sarı, “Domates fidesini aşırı pahalı olduğu için alamıyoruz. Bir kök domates fidesine 8 lira 9 lira fiyat biçiliyor. İş fide almakla bitmiyor ve ilaç, gübre, işçilik, sulamayı da hesap ettiğimizde domatesin maliyet fiyatı 4 lirayı buluyor. Bizim ürettiğimiz domatesin taban fiyatı olmadığı için tüccar istediği fiyatı uyguluyor ve biz üreticiler her seferinde zarar üstüne zarar ediyoruz. Zarar üstüne zarar eden, Tarım Kredi Kooperatifi’ne, bankalara, ilaç ve gübre satan esnafa borcu dağ gibi artan çiftçi artık ürün ekmekten kaçıyor çünkü üretim yaptıkça borcumuz daha da artıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nde çiftçi kadar borçlu, çiftçi kadar sahipsiz bir başka kesim yok. Uçan kuşa borcumuz var ve üretim yapmaya çalıştıkça borcumuz dağ gibi büyümeye devam ediyor. Eğer önlem alınmazsa, biz üreticilere destek olunmazsa önümüzdeki aylarda sebze fiyatları tavan yapabilir” diye konuştu. Traktörlere el konuldu.

PARÇA PARÇA İCRAYA...

Tarım Kredi Kooperatifi’ne olan borçlarını yüksek faizden dolayı ödeyemediklerini belirten Sarı, “Tarım Kredi Kooperatifi, köyümüzden 38 kişiyi tekrar icraya vermiş. Köylüleri parça parça icraya veriyorlarmış ki köylüler hep birden ayaklanmasın diye. Şu an köyümüzde 150 kişi icralık ve geçtiğimiz aylarda birçok kişinin traktörüne icra yolu ile el konuldu ve traktörlerimiz depolarda çürüyor. Benim ve çocuklarımızın tümünün yaklaşık bir milyona yakın borcumuz var. Yapılandırma yapıldı ama biz yapılandırılan borcu dahi ödeyemedik. Faiz üstüne faiz işletildi, eski faizler anapara olarak gösterildi. Son yıllarda çiftçinin üretim maliyetle aşırı arttı ve biz para kazanamaz hale geldik. Çıkıp birileri televizyonlarda tarım ürünlerinin pahalı olduğunu konuşuyor, tarım ürünlerinin üretim maliyetlerinin yüksekliğini konuşan, bu maliyetleri düşürmek için önlem alan yok. Tarım Kredi Kooperatifleri’nde borçlarımızı ödeyebilmemiz için makul bir yapılandırma yapılmalı. Tarım ürünlerindeki girdi fiyatları düşürülmeli, üreticiye doğrudan destek verilmeli” açıklamasında bulundu. “Oy verdiğimiz parti bizi sahipsiz bıraktı” Sarı, devamında ise yaşadıkları sıkıntılardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bilgisinin olduğuna ihtimal vermediğini kaydederek şu şekilde konuştu:

OYLARIMIZI AKP’YE VERDİK

“Cumhurbaşkanımız memur, işçi, emekli için açıklama yaparken çiftçi için de çok güzel açıklamalar bekledik ama çiftçinin adı geçmedi. Amasya AKP’li vekilleri gelip de halimizi bir kere sormadı, bizleri adam yerine koymadılar. Çiftçinin elinden tutacak, çiftçinin sorunlarını çözecek, yanında olacak bir tane bile vekilimiz yok. 19 yıldır oy verdiğimiz parti bizi ne hallere düşürdü. Hiç birimizin Tarım Kredi borçlarına itirazımız yok ancak bütün itirazımız yüksek faizedir. Faizler ana paraya çevriliyor, tekrar faiz, bir sonraki yıl tümü ana paraya çevriliyor, tekrar faiz, 50 bin lira borcu olan bir çiftçinin borcu 800 bin liraya çıkmış. Vatandaş para kazanamadığı bir dönemde nasıl bu borcun altından kalksın? Borçlarımızın faizini ödeyemez hale geldik. Hükümet kuraklık nedeni ile Tarım Kredi Kooperatifi’ne olan borçlarımızı iki yıl erteledi, ancak faizler ertelenmedi, 100 bin lira borcu olanın önüne iki yıl sonra 700 bin lira borç geldi. Bizi yüksek tarım girdileri ile yüksek faize mahkûm ettiler. Bu insanlar 20 yıldır Ak Parti’ye, reise oy verdiler, bu insanların dayanma gücü, sabrı kalmamıştır. Masa başında anlatılanlarla, sahadaki sorunlar birbirinden çok farklı.”