Ambarlı Termik Santralı’na ek ünite: Marmara Denizi’ne ölüm emri

30 Nisan 2022 Cumartesi, 04:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Marmara Denizi’ni kurtarmak için açıklanan 22 maddelik Marmara Eylem Planı’na göre soğutma suları ve termal tesislerden oluşan sıcak suların denize dökülmemesi için tedbir alınması planlanıyor. Ancak bu plan uygulanmaya başlamamışken, İstanbul Avcılar’daki Elektrik Üretim AŞ’nin Türkiye’nin en büyük elektrik üretim tesislerinden biri olan Ambarlı Termik Santralı’na ek ünite yapılacağı belirtildi.

Var olan iki ünite tam kapasite çalıştığında denizden çekilen günlük 1 milyon metreküp soğutma suyu, sıcak bir şekilde denize geri gönderiliyor. ÇED süreci tamamlanmak üzere olan ek ünitenin yapılması halinde bu sayı katlanarak 2 milyon metreküpe çıkabilir. Deniz Bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam, Marmara Denizi’nin yeterince atık madde ve sıcak suyla uğraştığını, ortamı değiştirecek herhangi bir maddenin kötü sonuçlanacağını söyledi. Saydam, “Marmara artık taşmaya yakın. Termik santralı yapın ama bardağı taşıran son damla olacaksınız. Hepimiz aynı gemideyiz, batarız” dedi.

BÖLGE AFET RİSKİ ALTINDA

Tesisin bulunduğu Ambarlı Mahallesi, 2005’te zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle “Afet Riski Altındaki Alan” ilan edilmişti.