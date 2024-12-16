Üniversite kampüsünde vaşak görüldü

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) kampüsünde nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüldü.

Üniversite kampüsünde vaşak görüldü
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AA
Yayınlanma: 16.12.2024 - 15:46

TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsünde Eczacılık Fakültesi öğrencileri, bahçede gördükleri vaşağın görüntülerini cep telefonu kamerasıyla çekti.

Görüntülerde, bir aracın yanında duvar üzerinde gezinen vaşağın bir süre sonra gözden kaybolması yer alıyor.


Etiketler: #tokat #üniversite #vaşak

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