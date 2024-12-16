Üniversite kampüsünde vaşak görüldü
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) kampüsünde nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüldü.
TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsünde Eczacılık Fakültesi öğrencileri, bahçede gördükleri vaşağın görüntülerini cep telefonu kamerasıyla çekti.
Görüntülerde, bir aracın yanında duvar üzerinde gezinen vaşağın bir süre sonra gözden kaybolması yer alıyor.
Etiketler: #tokat #üniversite #vaşak
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