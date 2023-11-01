Anbean kaydedildi... Metroda 'tükürük' kavgası!

Yayınlanma: 01.11.2023 - 10:36

Güncelleme: 01.11.2023 - 10:46

Kağıthane 4. Levent metro durağında geçen günlerde iddiaya göre, yolculuk yapan iki şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Şahıslardan biri tartışma sırasında diğerinin yüzüne tükürdü. Ardından iki kişi tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı.

Kavgaya taraflardan birinin arkadaşları ve yolcular da dahil olunca metro bir anda savaş alanına döndü.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Küfür ve tehditlerin sürdüğü kavgayı araya giren diğer yolcular güçlükle ayırmayı başardı. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.