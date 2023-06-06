Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 10 ilde operasyon kararı

Ankara'da hâkim/savcı sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; toplam 21 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 10 ilde operasyon yapılması kararı verildi.

İHA
Yayınlanma: 06.06.2023 - 09:24
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 10 ilde operasyon kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara ilindeki hâkim, savcı sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde toplam 21 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon yapılması kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Ankara ilindeki hâkim/savcı sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde her bir şüpheli yönünden farklı deliller bulunmakla birlikte genel olarak haklarında üniversite öğrenimi sırasında örgütte çeşitli düzeyde görev alma, örgütçe Ankara ilinde hücre yapılanması şeklinde oluşturulan hâkim/savcı sınavlarına hazırlık mahrem çalışma evlerinde kalma, ardışık/peryodik arama, bank asya, tepe yönetimle görüşme, aleyhe ifade ve teşhis beyanları vb. deliller bulunan toplam 21 şüpheli hakkında, 6 Haziran 2023 tarihinden itibaren Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verilmiştir."

Ayrıca şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bilgisi verildi.


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