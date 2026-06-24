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Ankara’da hastanelere 'NATO' ayarı... İktidar, yoğunluğu azaltmaya çalışıyor

Ankara’da hastanelere 'NATO' ayarı... İktidar, yoğunluğu azaltmaya çalışıyor

24.06.2026 15:40:00
Güncellenme:
Emirhan Çoban
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Ankara’da hastanelere 'NATO' ayarı... İktidar, yoğunluğu azaltmaya çalışıyor

İktidar, devlet hastanelerinde yurttaşlar için 5 dakikayla kısıtlanan muayene süresini, Ankara’da 7-8 Temmuz’da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde aldığı tedbirler kapsamında 20 dakikaya çıkarttı. Tedbirler kapsamında randevu sayıları da azaltıldı. ATO Başkanı Hulusi Sabri Dokuzoğuz, “Bu üstü kapalı bir sıkı yönetimdir. İnsanlara karşı sokağa çıkma yasağıdır” dedi.

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İktidar, devlet hastanelerinde yurttaşlar için 5 dakikayla kısıtlanan muayene süresini, Ankara’da 7-8 Temmuz’da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde aldığı tedbirler kapsamında 20 dakikaya çıkarttı.

Tedbirler kapsamında randevu sayıları da azaltıldı. Sağlık meslek örgütlerinin yıllardır konuya ilişkin yaptığı “muayene süreleri 20 dakikaya çıkartılsın” itirazlarını görmezden gelen iktidar, yurttaşların sağlığı veya doktorların isteği için değil, NATO Zirvesi için doktorların istediğine geldi.  

‘BİZİ GÖRMEZDEN GELENLER, SAVAŞ ÖRGÜTÜ İÇİN DÜZENLEME YAPIYOR’

Ankara Tabip Odası (ATO), konuya ilişkin odanın Kızılay’da bulunan yerleşkesinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ATO Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Sabri Dokuzoğuz basın açıklamasını okudu.

Diğer yönetim kurulu üyeleri de Dokuzoğuz’un yanında hazır bulundu. Dokuzoğuz, yaptığı açıklamada, muayene sürelerinin 20 dakikaya yükseltilmesi için yıllardır mücadele verdiklerini anımsatarak “Taleplerimizi duymayanlar, bu ülkenin hekimlerine ve sağlık emekçilerine kulaklarını tıkayanlar, şimdi bir savaş örgütü için bu düzenlemeyi yapıyor. 20 dakikalık muayene süresi sağlıklı bir toplum yolunda, bilimin ve mesleki gerekliliklerin ortaya koyduğu temel bir ihtiyaçtır; siyasi imtiyaz konusu yapılamaz. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da belirtildiği üzere, nitelikli sağlık hizmeti; hastanın öyküsünün alınabildiği, muayenenin yapılabildiği, tanı ve tedavi sürecinin birlikte değerlendirilebildiği yeterli bir zamanı gerektirir” dedi. 

‘ÜSTÜ KAPALI BİR SIKI YÖNETİM’

Dokuzoğuz, sözlerini “Dünyada sürdürülebilir barışın önündeki en büyük engellerden biri olan NATO zirvesinin bu düzenlemeye sebep olabilmesi bunun mümkün ve gerekli olduğunun da kanıtıdır. Aksi durumda Sağlık Bakanlığı’nın halkın hastanelere erişimini kısıtlayan bu uygulamayı hastaların ve hekimlerin aleyhine bir uygulama olarak planlamadığından eminiz. Her hastaya yeterli süre, yurtta barış dünyada barış” ifadeleriyle noktaladı.

Daha sonra gazetemizin sorduğu “Bu süreç hastanelerdeki yurttaş yoğunluğunu azaltmak için mi bu şekilde işletiliyor sizce?” sorusunu yanıtlayan Dokuzoğuz, şunları kaydetti:

“Tabii öyle. 20 dakikada bir muayene ederseniz, 5 dakikada bir muayeneye göre hastane yollarına düşen insan sayısı 4’te 1’e düşecektir. Bu üstü kapalı bir sıkı yönetimdir. İnsanlara karşı sokağa çıkma yasağıdır ve bunu da sevimli sunmak için her hastaya 20 dakika muayene gibi sunmaya çalışıyorlar. 3 gün sonra tekrar 5 dakikaya düşeceğiz. Keşke olmasa ama, bundan eminiz.”

İlgili Konular: #Doktor #NATO #Ankara Tabip Odası

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