Ankara’da öğretmenlere yine polis müdahalesi: Ablukaya aldılar, 1 öğretmen fenalaştı

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve mülakat mağduru öğretmenlerin, hakları için Ankara'daki direnişleri devam ediyor.

Bugün Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Ankara İl Temsilciliği önünde bir araya gelen öğretmenlere polis bir kez daha müdahale etti.

6 GÜNDE 4’ÜNCÜ KEZ POLİS MÜDAHALESİ

Temsilcilik binası önünden madenci anıtına "Komisyon toplansın, öğretmenler yaşasın" talebiyle yürümek isteyen öğretmenlere polis müdahale etti. Bu müdahale ile birlikte öğretmenlere 6 günde 4 defa polis müdahalesi gerçekleşti.

Evrensel’in aktardığına göre, polisin temsilcilik binası önünü barikatla çevirmesinin ardından, bina önündeki öğretmenler tepki gösterdi. "Bu abluka dağıtılacak, direnen öğretmen kazanacak" sloganları yükseldi.

“BİZ BURAYA HAKKIMIZI ALMADAN DÖNMEMEK ÜZERE GELDİK”

Sendika önünde açıklama yapan öğretmenler, "Biz buraya keyfimizden gelmedik. Günlerdir görmediğimiz muamele kalmadı. Biz 3 gündür burada, sendikamızın önünde, bize hiçbir alan kalmadığı, 'Ankara size kapatıldı' dedikleri için bekliyoruz. Biz isteriz ki rahatça işimize gidebilelim, kiramı ve faturamı nasıl ödeyeceğiz derdimiz olmasın. Çok şey istemediğimizi biliyoruz, onlar da biliyorlar. Bütün sermayedarların ortak menfaati nedeniyle buradayız. Onlar daha fazla kâr etsin, batmasınlar diye buradayız. Ama biz battık. Biz geçinemiyoruz, yoksuluz, işsiziz. Ama kabul etmiyoruz. Kabul etmeyeceğiz dediğimiz için Ankara'nın her yeri bize yasaklandı. Bize güvenmediklerini söylüyorlar, biz güveniyor muyuz? Bize kaç defa sözler verildi, 'taban maaş yönetmeliğe yazılacak' denildi, 'sizinle toplantı alınacak' denildi. Biz buraya hakkımızı almadan geri dönmemek üzere geldik” ifadelerini kullandılar.

1 ÖĞRETMEN FENALAŞTI

Ablukaya alınan öğretmenlere polis sert müdahale etti. Bir öğretmenin fenalaştığı öğrenildi.

Ankara’da öğretmenlere yine polis müdahalesi



Ablukaya aldılar, 1 öğretmen fenalaştıhttps://t.co/2pzv8O1O3j pic.twitter.com/6rQJ7YrlEH — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) June 21, 2026

AÇLIK GREVİNDELER

AKP iktidarının kendilerine verdiği sözlerin tutulmaması üzerine eylemlerini Ankara'ya taşıyan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ile mülakat mağduru öğretmenler, geçtiğimiz günlerde açlık grevi başlatmıştı.

Güvenceli çalışma ve adil atama talebiyle direnen öğretmenlerin sendikanın Ankara temsilciliği önündeki bekleyişi ve bölgedeki polis ablukası sürüyor.