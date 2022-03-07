Ankara Diş Hekimleri Odası'ndan cinsiyet eşitliği eğitimleri

07 Mart 2022 Pazartesi, 16:25

Ankara Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Cumhuriyet’e konuştu. Yaptıkları çalışmalara ve eğitimlere ilişkin bilgi veren Gül, "Kadın çalışan oranının daha yüksek olduğu sağlık alanında, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir sağlık meslek örgütü olarak, kadına yönelik şiddetin temelinde de bu eşitsizliğinin yattığını biliyoruz.

Kadın cinayetlerinin böylesine yükselişte olduğu, kadına yönelik şiddetin tırmandığı bir dönemde ilk imzacısı olduğumuz İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı kararı ile imza çekilmesinin hemen ardından, 2021 yılının Nisan ayında Ankara Dişhekimleri Odası olarak söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararının ve kararın dayanağı olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddelerinin iptali istemiyle Danıştay’da dava açmıştık. Davayı gören Danıştay 10. Dairesi 28.09.2021 tarihinde yürütmenin durdurulması talebimizi reddetti. Bunun üzerine 17.11.2021'de bu karara karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz ettik. Geçen ay itirazımız reddedildi ama biz vazgeçmiyoruz" dedi.

Hem meslektaşları arasında hem kamuoyunda farkındalık yaratmak için Ankara Barosu’yla bir işbirliği yaptıklarını da belirten Gül, "Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi ile yaptığımız hazırlık çalışması sonucunda, meslek örgütleri arasında bu alanda bir ilk olan protokolü hayata geçirdik ve odamız bünyesinde toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerine başladık" ifadelerini kullandı.

‘3 MÖDÜL HALİNDE EĞİTİMLER YAPTIK’

Eğitimleri 3 modül halinde gerçekleştirdiklerini aktaran Gül, şunları kaydetti:

“Eğitimlerin ilk modülünde ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İlgili Kavramlar, Cinsiyete Dayalı Şiddet, İş Yerinde Şiddet’, 2. modülde ‘Şiddet Mağdurlarında Travmanın İzleri, Dişhekimliği Açısından Şiddetin Fiziksel Bulguları ve Travma Sonrası Hasta Yaklaşımı’, 3. modülde ise ‘Şiddet Karşısında Dişhekimlerinin Hak ve Yükümlülükleri, Bildirim Sorumluluğu, Sağlık Çalışanlarının Şiddete Uğraması Halinde Yapması Gerekenler ve 6284 Sayılı Kanun’ başlıkları ele alındı. Ayrıca kliniklerimizde bulundurmak üzere hem meslektaşlarımızı, hem hastalarımızı bilgilendirme amaçlı broşürler hazırlıyoruz. Kadın olarak haklarımız, şiddete uğrama halinde ya da şiddete uğrama tehdidi halinde başvurabileceğimiz acil destek hatları ve merkezlere ait bilgilerin yer aldığı afiş ve broşürlerin kliniklere, hastanelere, görünür noktalara asılmasının faydalı olacağını düşünüyoruz.”

‘TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ BELGESİ’ HAZIRLANDI

Öte yandan, mesleğin tüm alanlarında toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı anlayışı hayata geçirmeyi ve buna ilişkin faaliyetler yürütmeyi taahhüt eden “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politika Belgesi’ni hazırladıklarını da söyleyen Gül, “Nisan ayında yapılacak oda genel kurulunda bunu oylayacağız. Bu çalışmaların yaygınlaşması ve meslek örgütlerinde kadın temsilinin artması, şiddetin ve ayrımcılığın her türüyle mücadelede bütüncül ve etkili politikaların oluşturulması için sorumluluğumuzun gereğini yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.