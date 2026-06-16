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Ankara Tabip Odası'ndan direnişteki öğretmenlere destek mesajı

Ankara Tabip Odası'ndan direnişteki öğretmenlere destek mesajı

16.06.2026 15:20:00
Güncellenme:
ANKA
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Ankara Tabip Odası'ndan direnişteki öğretmenlere destek mesajı

Ankara Tabip Odası, özel sektör ve mülakat mağduru öğretmenlere yönelik polisin müdahalesi ve gözaltıları kabul etmediklerini belirterek, öğretmenlerin yanında olduklarını açıkladı.
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Ankara Tabip Odası (ATO), özel sektör ve mülakat mağduru öğretmenlere destek açıklaması yaptı.

"ÖĞRETMENLERİN YANINDAYIZ"

ATO'dan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara'da, güvencesiz çalışma koşullarına, düşük ücretlere, özlük haklarındaki kayıplara ve mülakat süreçlerinde yaşanan mağduriyetlere karşı seslerini duyurmak isteyen özel sektörde çalışan ve mülakat mağduru öğretmenlerin yanındayız. Öğretmenlere yönelik polis şiddetini ve gözaltıları kabul etmiyoruz. Öğretmenler insanca çalışma koşulları, güvenceli istihdam, adil atama süreçleri ve meslek onurlarına yakışır bir çalışma yaşamı talep etmektedir. Bu talepler, demokratik bir toplumda engellenmesi değil, dinlenmesi gereken haklı taleplerdir. Hekimler olarak biliyoruz ki insan onuruna, emeğe ve temel haklara saygı gösterilmeyen bir toplumda sağlıktan eğitime kadar hiçbir alan güven içinde gelişemez. Öğretmenlerin mücadelesi nitelikli eğitim, adalet ve daha eşit bir toplum mücadelesidir."

İlgili Konular: #öğretmen #Ankara Tabip Odası #Özel okul #Mülakat

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